Van'a gelen İranlılar, kültürlerini yaşatan mekanlarda eğleniyor



Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'ın ekonomisine katkı sunan İranlılar, kentte kendi kültürlerini yansıtan ve kendilerinin de ortak olduğu mekanlarda eğleniyor. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, İranlıların kente ilgisinin arttığını belirterek, 2023'ün ilk 6 ayında 172 bin turistin geldiğini ve bu rakamın yıl sonunda 1 milyona çıkmasını beklediklerini söyledi.

İranlı turistlerin alışveriş yapmak ve eğlenmek için geldiği Van'da bu yıl turizm sezonu, verimli geçiyor. Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan turistlerin gelişiyle, kentteki otellerin doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ulaşırken, şehrin ekonomisine de ciddi katkı sağlanıyor. Gündüzleri alışveriş yapan turistler, akşamları ise kendi kültürlerini yansıtan mekanlarda eğlenmeyi tercih ediyor. Bu işletmelere kendileri de ortak olan İranlılar, vatandaşlarını burada ağırlıyor.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, İranlıların Van ilgisinin giderek arttığını belirterek, "Gümrük Kapısı'nda 30 Mart tarihi itibarıyla 7/24 hizmet verilmeye başlandı. Bununla birlikte 2023'ün ilk 6 ayında 172 bin turist ilimize giriş yaptı. Bu yıl ise bu sayıyı 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Van'ı ve yöre halkını çok seviyorlar. Yöre halkı da onları seviyor. Ayrıca burada daha rahat yaşıyorlar, daha özgür davranabiliyorlar, eğleniyorlar, müziği çok seviyorlar. Canlı müzik dinliyorlar, alışveriş yapıyorlar. Hatta kendi işlettikleri eğlence mekanları var. Oralarda kendi aralarında gönüllerince eğlenebiliyorlar" dedi.

'VAN, İRANLILARIN YILDIZI'

Van'ın 7 bin yıllık tarihi olduğunu anlatan Çeliktaş, "Gelen İranlı turistler, buranın tarihi ve turistik yerlerini geziyorlar. Van insanı kadirşinas ve kıymet bilen misafirperver insanlardır. Bazen otellerimizdeki doluluk oranları yüzde yüze ulaşıyor. Otellerde yer kalmayınca buradaki yöre halkı da turistleri kendi evlerinde misafir ediyor. İlimizin İran ile 300 kilometrelik bir sınırı, 100 kilometre de yakınlığı var. Biz Türkiye'nin en doğusundayız ama İran'ın da en batısındayız. Bu da çok önemli. Biz onların batısıyız, biz onların yıldızıyız. Bizim de bu yıldızı parlatmamız gerekir. Bunlara hizmette kusur etmemeliyiz. Turist velinimettir, müşteridir. Bunları mutlu gönderdiğimizde, onlar da tekrar geleceklerdir. İranlı turistler, bizim de ekonomik can damarımız. Ülkemize gelen turistlerin döviz katkısı çok önemlr. Otellerin doluluk oranları özellikle onların tatil dönemleri ve yaz oylarında yüzde yüze ulaşıyor. Bir de kafe, bar gibi işletmeler açmışlar. Bu da kente katma değer sağlıyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2023-06-16 11:12:23



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