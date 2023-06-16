Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem

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Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN'da Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Van Gölü´nün Tuşba ilçesi açıkları olarak tespit ettiği deprem, saat 12.54'de oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, hafif hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2023-06-16 13:17:26



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