At tepmesi sonucu yaralandı; ambulans helikopterle Van'a sevk edildi

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Gülay KUYUCU/ VAN, (DHA)VAN'ın Bahçesaray ilçesinde at tepmesi sonucu yaralanan Mehmet Uygur (43), ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

Bahçesaray ilçesinin Ünsal Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Uygur at tepmesi sonucu yaralandı. Bacağında kırık oluşan Uygur ilk tedavisinin yapılması için ambulansla Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne getirildi. Uygur daha sonra ambulans helikopter ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2023-06-16 22:21:24



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