Van Gölü'ne uçan otomobildeki 2 kişi öldü

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VAN, (DHA)VAN´ın Gevaş ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Van Gölüne uçan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Göründü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. K.Y. yönetimindeki 65 AAU 430 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Van Gölü´ne uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Dalış Emniyet Güvenlik ve AramaKurtarma dalgıçlarının yaptığı çalışmalar sonucunda sürücü K.Y. ile yanındaki H.B.'nin cansız bedenine ulaşıldı. İki kişinin cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardında hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van VAN, (DHA)

2023-06-17 22:02:40



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