Bisikletiyle işe giderken kamyonun çarptığı hemşire, hayatını kaybetti

Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN'da, bisikletiyle işe giderken kamyonetin çarptığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli hemşire Ayser Büyükyıldız (36), yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Bisikletiyle işe giden Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görev yapan hemşire Ayser Büyükyıldız'a plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir kamyonet çarptı. Kazada ağır yaralanan hemşire hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Büyükyıldız'ın cenazesi otopsinin ardından ailesinin yaşadığı Yalova'ya uğurlanacak. DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2023-06-18 13:00:47
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