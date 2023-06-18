Bisikletiyle işe giderken kamyonetin çarptığı hemşire, hayatını kaybetti (2)

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HASTANE ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Bisikletiyle işe giderken kamyonetin çarpmasıyla hayatını kaybeden hemşire Ayser Büyükyıldız'ın otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde tören düzenlendi. Hastane önündeki törene, Sağlık Müdürü Opr. Dr. Muhammed Tosun, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ve hastane çalışanları katıldı. Yapılan duaların ardından hemşire Büyükyıldız'ın cenazesi defnedilmek üzere uçakla Yalova'ya gönderildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA

2023-06-18 16:10:43



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