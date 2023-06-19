Van'da marangozlar sitesinde yangın

Yapay zekâ ile evli olan kadının ilginç hikâyesi

Emekli maaş ve ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hakan SARI/VAN, (DHA)VAN'ın Tuşba ilçesindeki Marangozlar ve Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın, 3 saatte söndürüldü. Yangında büyük çapta zarar oluştu.

Tuşba ilçesi Abdurahman Gazi Mahallesi'nde bulunan Marangozlar ve Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 8 itfaiye aracı ve 22 personelle müdahale edilen yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. İş yerinde büyük zarara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Hakan SARI

2023-06-19 10:14:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.