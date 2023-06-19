Van'da marangozlar sitesinde yangın

Hakan SARI/VAN, (DHA)VAN'ın Tuşba ilçesindeki Marangozlar ve Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın, 3 saatte söndürüldü. Yangında büyük çapta zarar oluştu.
Tuşba ilçesi Abdurahman Gazi Mahallesi'nde bulunan Marangozlar ve Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 8 itfaiye aracı ve 22 personelle müdahale edilen yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. İş yerinde büyük zarara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Hakan SARI
2023-06-19 10:14:41
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