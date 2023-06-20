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Ayser hemşire, öldüğü kazada kullandığı bisikletini 3 hafta önce almış

DHA

Ayser hemşire, öldüğü kazada kullandığı bisikletini 3 hafta önce almış


Feyat ERDEMİRGülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN'da hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden ve cenazesi Yalova'da toprağa verilen hemşire Ayser Büyükyıldız'ın (36) kazada kullandığı bisikleti 3 hafta önce aldığı ortaya çıktı. Ayser hemşirenin 4 yıldır bisiklet kullandığını ve birçok etkinliğe katıldıklarını belirten Van Pedalşör Bisiklet Grubu Başkanı Adem Aslan, "3 hafta önce yeni bir bisiklet aldı. Hepimiz tabii ki bununla ilgili sevinç duyduk. Kazasız belasız olması dileğinde bulunduk. Ama ne yazık ki gerçekleşen üzücü olayla kaybettik" dedi. 
Bisikletiyle işe giden Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görev yapan hemşire Ayser Büyükyıldız'a pazar günü sabah saatlerinde hafif ticari araç çarptı. Kazada ağır yaralanan hemşire Büyükyıldız'a, yakında olan hastaneden gelen doktorlar hemen müdahalede bulundu. Ancak tüm çabalara rağmen Büyükyıldız, olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı gün hastane önünde düzenlenen törenin ardından hemşire Büyükyıldız'ın cenazesi memleketi Yalova'ya uğurlanırken, kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.
'HAYATI SEVEN, HAYALLERİ OLAN BİR ARKADAŞIMIZDI'
Hemşire Büyükyıldız'ın hayatını kaybetmesi meslektaşlarını ve birlikte pedal çevirdiği arkadaşlarını da üzdü. Van Sağlık Müdürlüğü'nün bilgi işlem biriminde görev yapan ve Van Pedalşörler Bisiklet Grubu Başkanı Adem Aslan, Ayser hemşire ile geçen yıl tanıştıklarını ve birlikte turlara katıldıklarını anlattı. Ayser'in 4 yıldır bisiklet kullandığını ve 3 hafta önce aldığı yeni bisikletin mutluluğunu yaşadığını belirten Aslan, "Düzenlediğimiz turlara katıldı. 1-2 defa onunla bisiklet sürdük ve kampüse gitmiştik. Bisikleti seven, doğa sporlarını seven, örgü işini seven, sıcak kanlı, sevecen, hayatı seven hayalleri olan bir arkadaşımızdı. 15-20 gün önce yeni bir bisiklet aldı. Hepimiz tabii ki bununla sevinç duyarak ona kazasız belasız olması dileğinde bulunduk. Ama ne yazık ki gerçekleşen üzücü olayla kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz, ailesine baş sağlığı, sabırlar diliyoruz" dedi.
`BİRLEŞME KARARI VERDİK´
Bisiklet tutkunu arkadaşlarını kaybettikten sonra Van'da farkındalık amaçlı kurulan tüm bisiklet gruplarının Ayser için birleştiğini kaydeden Aslan, "Van'da farklı bisiklet grupları var. Her gün bir grubun sürdüğü turlarımız oluyordu ve bu gruplar farklı günlerde etkinlikler düzenliyorlardı. Ama biz yaşanan bu olaydan sonra artık grup olmayı bıraktık ve direk bisiklet sürücüleri olarak sürmeye karar verdik. Çünkü Ayser arkadaşımızın durumu bizleri çok derinden üzdü. Grupları zaten bir birleşme sağlayarak Van farkındalık günü açalım diye değerlendirmiştik. Bunu cuma günü değerlendirdik. Bir arkadaşımız kaza geçirdi 2 kaburgası kırıldı. Hala hastanede yatıyor. Ona istinaden birleşme kararı aldık. Pazar günü de bu durumla karşılaştık. Bu olay yaşanınca artık hep beraber grupları bir kenara bırakıp direkt bisiklet sürücüleri olarak sesimizi duyurmaya karar verdik. Bu konuda birleştik ve artık grup yok" diye konuştu.
'BİSİKLET YOLARIMIZ ÇOK KISITLI'
Aslan, benzer durumlarla sürekli karşılaştıklarını ve bunun için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini de söyleyerek, "Böyle kazalar sürekli oluyor. Vefatla sonuçlanmıyor olabilir. Ama sürekli başımıza geliyor. Ben de 4 defa kaza atlattım. Önceki gece bir arkadaşımıza tekrar bir araba çarpıp kaçtı. Vefatla sonuçlanmayınca kimse kulak asmıyor. Türkiye genelinde ciddi bir problem, bu sadece Van'la alakalı değil. Dünden beri gelen destek mesajlarını görseniz her ilden var ve her ilde aynı problem var. Bisiklet yollarının eksikliği, mazgalların ters konulması, çukur halinde olması, emniyet şeridi ihlali, minibüs ve taksilerin ihlalleri, trafik kurallarına uyulmaması gibi bir sürü buna benzer sorun var. Ayrıca Van'daki bisiklet yollarımız çok sınırlı. Bu yollar, atılan kola ve gazoz şişeleri nedeniyle cam kırıklarıyla dolu. Önlemler alınmalı. Öncelikle minibüsler duraklar dışında durmamalı, yolcu alıp indirmemeli. Emniyet şeritleri de acil durumlar dışında kullanılmamalı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van Feyat ERDEMİR-Gülay KUYUCU
2023-06-20 10:58:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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