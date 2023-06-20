Vanlı balıkçılar teknelerini yeni sezona hazırlıyor



Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üreme dönemi nedeniyle av yasağı devam ederken balıkçılar ise teknelerini boyayıp onarımdan geçirerek yeni sezon için hazırlık yapıyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, başlayan bu hazırlığın çok zahmetli aynı zamanda heyecanlı bir durum olduğunu belirterek yaklaşık 20 bin kişinin balıkçılık yaparak geçimini sağladığını söyledi.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen fakat üremek için tatlı sulara ihtiyaç duyan inci kefali, bölgede 20 bin insanın geçim kaynağı oluyor. İnci kefallerini koruma tedbirleri kapsamında üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanıyor. İnci kefalleri bu süre içinde üremek için Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularından çıkıp tatlı sulara göç ediyor. Göç sırasında inci kefallerinin Alaska'daki somon balıkları gibi suyun akışının tersine yüzmesi görsel güzellik sunuyor. Geçimini balıkçılıkla sağlayanlar için ekmek kapısı olan inci kefali, aynı zamanda bölge turizmine de katkı sağlıyor.

BALIKÇILAR BOŞ DURMUYOR

Av yasağının olduğu 3 aylık dönemde balıkçılar da boş durmuyor. Bu dönemde balıkçılar havaların da ısınmasıyla birlikte vinçlerle karaya çıkarttıkları teknelerini boyayıp, tamir işlerini yapıyor, ağlarını kontrolden geçiriyor. Bakım ve onarımın ardından tekneler yine vinçle suya indiriliyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, av yasağı ile birlikte Van Gölü'nde balıkçılık yapan bütün teknelerin limanlara çekildiğini yeni sezon için hazırlık yaptıklarını söyledi. Bunun çok zahmetli aynı zamanda heyecanlı bir durum olduğunu anlatan Dr. Akkuş, "Balıkçılarda denizden, gölden uzak kalmanın büyük bir hasreti var. Bu gördüğünüz tekneler gibi bütün balıkçı tekneleri adeta bir yılın yorgunluğunu atmak tekrardan boyaları yapılıp bakımları yapılmak için hepsi karaya çekildi. Van Gölü'nde, bu bölgede balıkçılık çok büyük bir sektör ve gitgide büyüyor. Çünkü ülkemizde balıkçılıkla ilgili Marmara'dan, Karadeniz'den hep kötü haberler gelirken, Van Gölü'ndeki balıkçıların ağları dolu dolu geliyor" dedi.

SORUNLARDAN BİRİ DE ÇEKEK YERLERİ EKSİKLİĞİ

Balıkçılıkta en önemli konulardan birisinin de çekek yerlerinin eksikliği olduğunu belirten Dr. Akkuş, "Yani eğer çekek yeriniz yoksa teknenizi limandan karaya almak için büyük bir maliyete girmeniz gerekiyor. Bizim Van Gölü etrafındaki balıkçılığın devam etmesi ve balıkçıların daha rahat bir şekilde bu hizmete devam edebilmeleri için limanlarda çekek yerlerimizin olması gerekiyor. Balıkçımız özellikle artan fiyatlarla beraber teknelerini limandan karaya çekmek için büyük bir maliyete girmek zorundalar ve ciddi bir külfet oluşturuyor. Dolayısıyla balıkçılıkta bölgemizdeki sorunlardan birisi de limanlardan çekek yerlerinin olmaması. Ümit ediyoruz ki yakın zamanda göl kenarındaki bütün limanlarda çeken yerleri oluşturur ve her yıl balıkçılarımız vinç çağırmak zorunda kalmazlar" diye konuştu.

'YENİ SEZON İÇİN HAZIR HALE GETİRİYORUZ'

Bölgede balıkçılıkla uğraşan 5 çocuk babası Murat Ayseli, 15 Nisan'da sezon kapandığını belirterek, "Bizim için bir tatil gibi görünüyor. Ama aslında çok da zahmetli oluyor ve zorluklarla geçiyor. Bir yandan ev işleri, bir yandan tarım işleri yoğunlaşıyor. Av yasağı döneminde teknelerimizi karaya çıkartıyoruz. Bunu da ağır bir maliyeti oluyor. Boyanıp bakımlarının yapılması zaman istiyor. Yaklaşık 2 ay sürede biz bunlarla uğraşıyoruz. 15 Temmuz gününe yani yeni sezon için hazır hale getiriyoruz. Her yıl aynı işlemi yapıyoruz. Çünkü Van Gölü'nün suyu tuzlu ve sodalı için teknelerimiz çok yıpranıyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2023-06-20 11:39:36



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