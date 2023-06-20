Çalışmalar sonuç verdi; Erciş'te 750 metrede jeotermal su bulundu



Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde büyükşehir belediyesinin jeotermal seracılıkta kullanılmak üzere başlattığı sondaj çalışmalarında 750 metre derinlikte jeotermal kaynağa ulaşıldı. Kuyuda saniyede 60 litre jeotermal su çıkartılırken, suyun sıcaklığı ise 65 derece olarak ölçüldü.

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliği ile Erciş'te tarımsal alanda kullanılmak üzere başlatılan jeotermal kaynak suyu arama ve sondaj çalışmaları sürüyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı´nın koordinasyonunda, Erciş ilçesinin Çakırbey Mahallesi'nde jeotermal su bulunmasına yönelik sürdürülen jeotermal sondaj çalışmaların da sonuç alındı. Ekiplerin günlerce sürdürdüğü çalışmalar neticesinde 750 metre derinliğinde vurulan sondaj da saniyede 60 litre jeotermal su çıkartılırken, suyun sıcaklığı ise 65 derece olarak ölçüldü.

İKİNCİ KUYUDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Proje kapsamındaki birinci kuyuda çalışmalar tamamlanırken, ikinci kuyuda çalışmalara devam ediliyor. Jeotermal su kaynakları sayesinde ilçede kurulacak olan tarıma dayalı organize sanayi seracılık bölgesi kurularak topraksız tarım ve sebze yetiştiriciliği yapılması amaçlanıyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2023-06-20 16:31:28



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