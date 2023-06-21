Erciş´te bulunan jeotermal su, tarımda kullanılacak



Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde büyükşehir belediyesinin jeotermal seracılıkta kullanılmak üzere başlattığı sondaj çalışmalarında yerin 750 metre derinliğinde çıkartılan, 65 derece sıcaklığındaki jeotermal su tarımda kullanılacak. Van Valisi ve Büyükşehir Başkan Vekili Ozan Balcı, "Amacımız bu jeotermal kuyuların sayısını artırmak. Hedefimiz Van ve çevresinin sebze ihtiyacını jeotermal seraların ısıttığı seralarda yetiştirmek" dedi.

Erciş ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Çakırbey Mahallesi´nde Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) iş birliğinde tarımsal alanda kullanılmak üzere başlatılan jeotermal kaynak suyu arama ve sondaj çalışmaları kapsamında dün, 750 metre derinlikte termal su bulundu. Saniyede 60 litre çıkan jeotermal suyun sıcaklığı ise 65 derece olarak ölçüldü. Proje kapsamında ilçede tarıma dayalı ihtisas sera organize sanayi bölgesi kurularak topraksız tarım ve sebze yetiştiriciliği yapılması hedefleniyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile beraberindeki kurum amirleri, Erciş Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB Jeotermal Kaynak Sondaj ve Sıcak Su İletim Hattı Fizibilite projesi alanında incelemelerde bulundu. Vali Balcı, "Amacımız bu jeotermal kuyuların sayısını artırmak. Hedefimiz Van ve çevresinin sebze ihtiyacını jeotermal seraların ısıttığı seralarda yetiştirmek. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ise 4 aydır yürütülen çalışmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Kaymakam Mehmetbeyoğlu, "İnşallah yapmış olduğumuz 1 nolu sondaj çalışmasının akabinde bunun 2 ve 3´üncüsünü yapacağız. Yaklaşık 30 bin metrekare olan bir seranın Erciş Tarımsal Organize Sera Bölgesi'nin tohumlarını atmanın gururunu yaşıyoruz. Bu hizmetin Erciş´e kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanlarımıza ve Valiliğimize çok teşekkür ediyoruz. Erciş´e hayırlı olsun" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2023-06-21 18:00:45



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