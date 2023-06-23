İranlıları kamyonetle taşıyan sürücüye 9 bin 128 lira ceza



VAN, (DHA)VAN'da, açık kasa kamyonetle İranlı turistleri taşıyan sürücüye 9 bin 128 TL idari para cezası kesildi, kamyonet 15 gün trafikten menedildi.

Kentte, İranlı turistin kamyonetle taşındığı görüntülerin bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine trafik polisleri harekete geçti. Ekipler, dün Gevaş ilçesi yakınlarında yakalanan kamyonetin sürücüsüne, 9 bin 128 TL idari para cezası kesti, kamyonet 15 gün süreyle trafikten menedildi.

EMNİYET AÇIKLAMA YAPTI

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında 'İran uyruklu turistlerin kamyonet üzerinde taşındığına dair' paylaşımlar yapılması üzerine, konuyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda; açık kasa kamyonetin arka bölümünde İran uyruklu turistleri taşıdığı tespit edilen sürücü, müdürlüğümüz ekiplerince 22.06.2023 tarihinde Bitlis-Van yolu Gevaş mevkisinde yakalanmıştır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı bir şekilde taşımacılık yaptığı tespit edilen sürücü ve araç sahibine toplam 9 bin 128 TL idari para cezası uygulanmış, araç 15 gün trafikten menedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA

2023-06-23 10:49:55



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