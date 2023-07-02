Van'da 3 aracın karıştığı kazada 19 yaralı

Barış KUL/ ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde minibüsün, karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpışıp, ardından savrularak park halindeki bir otomobile çarptığı kazada 19 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında VanErciş karayolundaki Bendimahi Çayı yakınlarında meydana geldi. Osman Emin Eski yönetimindeki 65 AAZ 484 plakalı minibüs, karşı yönden gelen İsa Alver yönetimindeki 65 DC 949 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan minibüs, park halindeki bir otomobile de çarptı. Kazada 19 kişi yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Erciş Barış KUL
2023-07-02 20:58:37
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.