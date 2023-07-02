Kayalıklardan düşerek yaralanan kişiyi ekipler kurtardı

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Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'ın Erek Dağı'nda gezintiye çıkan ve kayalıklardan düşerek yaralanan Aydın Işık, AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Merkez İpekyolu ilçesi sınırları içerisinde yer alan 3 bin 200 rakımlı Erek Dağı'nda meydana geldi. Dağlık bölgede gezintiye çıkan Işık, bir anda dengesini kaybedip, kayalıklardan düşerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göğüs ve sol ayağından yaralanan Işık, bölgeye ulaşan ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılıp, ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2023-07-02 22:46:51



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