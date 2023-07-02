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Kayalıklardan düşerek yaralanan kişiyi ekipler kurtardı

DHA

Kayalıklardan düşerek yaralanan kişiyi ekipler kurtardı


Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'ın Erek Dağı'nda gezintiye çıkan ve kayalıklardan düşerek yaralanan Aydın Işık, AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Olay, saat 19.30 sıralarında Merkez İpekyolu ilçesi sınırları içerisinde yer alan 3 bin 200 rakımlı Erek Dağı'nda meydana geldi. Dağlık bölgede gezintiye çıkan Işık, bir anda dengesini kaybedip, kayalıklardan düşerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göğüs ve sol ayağından yaralanan Işık, bölgeye ulaşan ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılıp, ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. (DHA)
 DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2023-07-02 22:46:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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