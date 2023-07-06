Van'da evlat nöbeti, 60'ncı haftaya girdi

Gülay KUYUCU/VAN,(DHA)-VAN'da dağa kaçırılan çocukları ile eylem yapan aileler, 60'ncı haftada da HDP binası önüne yürüyüp, slogan attı.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan Van'daki ailelerin evlat nöbeti, 60'ncı haftada da devam etti. Aileler, bu haftaki eylemde Menekşe Sokak'ta bir araya geldi. Ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüdü. Ailelerin HDP binasına kadar yürüyüşü sırasında polis, yoğun güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. HDP İl Başkanlığı binasından da ailelerin sesini bastırmak için yine yüksek sesle müzik açıldı. Aileler ise müzik sesine tepki gösterdi. Kızı Şeyma Sancar için eyleme katılıp, polis barikatını geçmek isteyen Nazlı Sancar, ekiplerce durduruldu. Bir süre burada oturan aileler, eylemin ardından dağıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2023-07-06 14:49:11