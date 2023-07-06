Van'daki taksiciler kontak kapattı

VAN, (DHA)VAN'da taksiciler, Van Büyükşehir Beledisi'nden ruhsat alırken yaşadıkları sıkıntılar, taksimetre ücretleri ve korsan taksiciler nedeniyle mağdur olduklarını belirterek kontak kapatma eylemi yaptı. Taksiciler Kooperatif Başkanı Hasan Sönmez, "Belediyede ruhsat ve kartlarımızı almaya giderken, ciddi sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Sigorta, muayene, vergi, araç parçaları, bakım ücretleri, lastik fiyatları her gün zamlanırken, artan yükün altında eziliyoruz. Kapıköy sınır kapısından şehrimize gelen İranlı turistleri taşıyan servisler, yetkileri olmadığı halde şehir içi yolcuları otel, havaalanına kadar taşıyabiliyor. Şehirde korsan taksiler ve ilçeden gelen taksiler adeta cirit atarken, ticari taksicilerle uğraşılıyor. Bunlardan dolayı da eylem kararı aldık. Yetkililerden taleplerimizin sıkıntılarımızın giderilmesini istiyoruz" dedi.

Taksicilerin kontak kapama eylemi Van Kalesi yakınındaki nevruz alanında yapıldı. Yaklaşık 350 taksici, kontak kapattıktan sonra alana geldi. Taksiciler Kooperatif Başkanı Hasan Sönmez, burada yazılı bir basın açıklaması yaptı. Sönmez, Van Büyükşehir Beledisi'nden ruhsat alırken yaşadıkları sıkıntıları, taksimetre ücretlerini ve korsan taksiciler nedeniyle mağdur olduklarını ve bu nedenle eylem kararı aldıklarını belirtti. Sönmez yetkililerden çözüm beklediklerini dile getirerek şöyle konuştu:

"Belediye'de ruhsat ve kartlarımızı almaya giderken, ciddi sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Kartlar için yine sağlık kurulu raporu istenilmektedir. Bizler sürücü belgesi alırken zaten sağlık raporu alıyoruz. SRC ve piskoteknik alırken sınavlara girip, doktor gözetiminden geçiyoruz. Şimdi bu belgelerin tekrar istenmesini kabul etmiyoruz. Sadece iki dakika süren taksimetre ayarı ve mühür için bizden alınan fahiş ücretleri kabul etmiyoruz. Her geçen gün hayat pahalılığı karşısında bize verilen ücretler sürekli yerinde saymakta veya çok az bir miktarda arttırılmakta. Bize verilen son zammı da kabul etmediğimizi beyan ediyoruz. Belediyenin araç yaş sınırı getirmesiyle birlikte araçların hızlı bir şekilde fiyatlarının yükselmesi sebebiyle artık araçlarımızı yenileyemez olduk. Araç sigortası, feni muayene, taşıt vergisi, araç yedek parçaları, bakım ücretleri, lastik fiyatları her gün zamlanırken, artan yükün altında eziliyoruz. Evimize ailemize bakıyoruz. Ama geçimimizi sağlayamaz duruma geldik. Kapıköy sınır kapısından şehrimize gelen İranlı turistleri taşıyan servisler yetkileri olmadıkları halde şehir içi yolcuları otel ve hatta havaalanına kadar taşıyabiliyorlar. Bunları uyardığımızda da tehdit ediliyoruz. Şehirde korsan taksiler ve ilçeden gelen taksiler adeta cirit atarken sadece şehirde çalışan ticari taksicilerle uğraşılıyor. Bunlardan dolayı da eylem kararı aldık. Yetkililerden teleplerimizin sıkıntılarımızın giderilmesini istiyoruz" dedi. (DHA)

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2023-07-06 14:59:18