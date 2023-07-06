Samancılar Sitesi'ndeki yangında, 7 depo tamamen yandı

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/ VAN, (DHA)VAN'da Samancılar Sitesi'ndeki yangında, 27 saman deposundan 7'si tamamen yandı, 1 kamyonet kullanılamaz hale geldi. Saman deposu yanan Kasım Akkuş, kendi zararının 5, diğer esnafla birlikte toplam zararın 50 milyon TL olduğunu ifade etti.

İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'ndeki Samancılar Sitesi'nde dün saat 21.30 sıralarında, yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında, saman balyalarından dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla, çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle alevlerin büyümesi üzerine, itfaiye ekiplerine takviye olarak Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 23 TOMA aracı ile ilçe belediyeleri, AFAD, VASKİ, Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri ile DSİ'ye ait 100'e yakın itfaiye, su tankeri ve iş makineleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 6 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı, bölgedeki soğutma çalışmaları ise saat 04.00'a kadar sürdü. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen itfaiyecilere ambulanslarda müdahale etti.

'İNCELEMELERİMİZ DEVAM EDİYOR'

Samancılar Sitesi'ndeki yangının zararı, gün ağarınca ortaya çıktı. 27 saman deposunun bulunduğu alanda, 1 kamyonet kullanılamaz hale geldi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Abdulilah Arvas, yangına dair, "Saat 21.29'da ihbar aldık. İhbardan 7 dakika sonra ekiplerimiz bölgeye ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı. Samancılar Sitesi'nde bulunan 7 saman deposu yandı. Depoların her birinde yaklaşık 150-200 tona yakın saman balyaları vardı. Teknik elemanlarımız, ekibimiz yangının çıkış sebebini ve tahmini zarar ziyanını tespit etmek üzere uğraşıyorlar, çalışıyorlar. Biz ilk çalışmamızı bu sabah yaptık. Fakat ikinci çalışma hala devam ediyor. Yangının, elektrik kontağından çıktığını tespit ettik. Fakat incelemelerimiz daha devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak ilk etapta 16 itfaiye aracıyla müdahale ettik. Fakat sonra, yangın büyüyünce ilçe belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerindeki Çevre Koruma Müdürlüğü su tankerleri ile DSİ'ye ait iş makineleri ve Emniyet Müdürlüğü'nün TOMA araçları da destek için geldi. Yangında 2 bin tona yakın su ve 2 ton köpük tükettik" diye konuştu.

Samancılar Sitesi, Yem ve Samancılar Temin-Tevzi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Alkan, yangında esnafın zararının büyük olduğunu söyledi. Saman deposu yanan Kasım Akkuş ise kendi zararının 5, diğer esnafla birlikte ise toplam zararın 50 milyon TL olduğunu dile getirdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

2023-07-06 15:01:46