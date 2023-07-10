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        Van'da göçmen kaçakçılığına 1 tutuklama

        DHA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 09:25
        Van'da göçmen kaçakçılığına 1 tutuklama

        Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 1'i sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 03-07 Temmuz 2023'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik 2 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, organizatör oldukları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen organizatörlerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 4 şüphelinin işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

        2023-07-10 09:24:18

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