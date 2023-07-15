Yasak sona erdi; Van Gölü'nde balıkçılar ağlarını suya bıraktı

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,(DHA)DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için tatlı sulara göç eden inci kefalinin üreme döneminde başlatılan 3 aylık av yasağı sona erdi. Bu dönemde teknelerini karaya çıkararak bakım yapan Vanlı balıkçılar, yasağın sona ermesiyle 'Vira bismillah' diyerek ağlarını göle bıraktı. Van Gölü'nde yıllardır balıkçılık yapan Ahmet Çıkla, " Umarız bereketli bir sezon geçiririz. Bu yıl kuraklık nedeniyle balığın göçünü gerçekleştirdiği dereler kurudu. Kuraklık balıkları da etkiledi. Biz yine de bereketli bir sezon umuyoruz" dedi.

Van Gölü´nün endemik türü olan inci kefalini koruma çalışmaları kapsamında, üreme dönemi olan 15 Nisan15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı uygulanıyor. İnci kefali Van Gölü´nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşasa da üreme döneminde tatlı sulara göç ediyor. Gölün tuzlu ve sodalı suyundan derelerdeki tatlı sulara yumurtalarını bırakmak için suyun akışının tersine yüzen, karşısına çıkan engelleri zıplayarak geçmeye çalışan balıkların bu göç yolculuğu binlerce kişi tarafından izleniyor. Vanlı balıkçılar için geçim kaynağı olan inci kefalleri bu dönemde bölge turizmine de katkı sunuyor. İnci kefali için başlatılan av yasağı kapsamında kaçak avcılığın önüne geçilebilmesi için de yoğun tedbirler alınıyor. Vanlı balıkçılar da bu av yasak döneminde teknelerini karaya çıkartıp bakım ve onarımını yapıp yeni sezon için tüm hazırlıklarını tamamlıyor. Van Gölü'nün endemik türü olan inci kefali için 15 Nisan´da başlayan av yasağı sona erdi. Sezonun başlamasıyla birlikte balıkçılar 3 aylık bir aranın ardından ağlarını Van Gölü´ne atıp `Vira bismillah´ dedi.

'KURAKLIK BALIKLARI DA ETKİLEDİ'

Van Gölü kıyısındaki Yaylıyaka Mahallesi'nde yıllardır balıkçılıkla uğraşan Ahmet Çıkla, "İnci kefali için başlatılan 3 aylık av yasağı sona erdi. Biz de bu av yasağı sürecinde teknelerimizin bakım ve onarımlarını yapıp hazırlıklarımızı tamamladık. Artık yeni sezonun başlamasıyla birlikte teknelerimizi suya indirdik. Umarız bereketli bir sezon geçiririz. Gerçi bu yıl kuraklık nedeniyle balığın göçünü gerçekleştirdiği dereler kurudu. Kuraklık balıkları da etkiledi. Biz yine de bereketli bir sezon umuyoruz" diye konuştu. Balıkçılık yapan Murat Ayseli ise 3 ay aranın ardından hasretle Van Gölü'ne açılmayı beklediklerini söyledi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN

2023-07-15 11:12:53