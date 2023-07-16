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        Van'da '15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşü'

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 01:55
        Van'da '15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşü'

        Gülay KUYUCU/ VAN, (DHA)VAN'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla meşaleli 'Demokrasi Yürüyüşü' düzenlendi. Yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen meşaleli Demokrasi Yürüyüşü'ne Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        İskele Caddesi'nde toplanan kalabalık ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Beşyol Meydanı´na kadar yürüdü. Meydanı dolduran vatandaşlar, Türk bayrakları ve marşlarla 15 Temmuz şehitlerini andı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. İl Müftülüğü tarafından da tüm camilerde sela okutuldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

        2023-07-16 01:54:15

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