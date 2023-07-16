Van Gölü'ne girip kayboldu, cansız bedeni bulundu

Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'ın Tuşba ilçesinde, sıcak havadan bunalarak Van Gölü'ne girip, akıntıya kapılarak kaybolan Sadettin Çekmen'in (27) cansız bedenine ulaşıldı.

Tuşba ilçesi Çarpanak Adası yakınlarındaki Van Gölü'ne öğle saatlerinde giren Sadettin Çekmen, bir süre sonra akıntıya kapılıp, kayboldu. Durumu fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye gelen Jandarma Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri, gölde botla arama çalışması başlattı. Yapılan arama çalışmalarında Çekmen'in cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından suda çıkartılan Çekmen'in cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, boğulma olaylarına karşı yaptığı anonslarla vatandaşları uyardı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2023-07-16 19:30:41