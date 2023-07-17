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        1 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kavgada 18 gözaltı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 14:19
        1 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kavgada 18 gözaltı

        Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde, dün husumetli iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili 18 kişi gözaltına alındı.

        Erciş ilçesi Tepedam Mahallesi'nde, husumetli olan iki grup, düğünde kavga etti. Dün tekrar karşılaşan taraflar arasında önce tartışma, ardından kavga çıktı. Kavgada 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan silahla vurulan Vedat. D (17) yaşamını yitirdi. Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ndeki 10 yaralı ile Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 6 yaralı tedavileri sonrası taburcu edildi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne götürülen 3 yaralının tedavisi ise devam ediyor.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Ölen Vedat D.´nin cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Erciş'e bağlı Tepadam Mahallesi'nin Topraklı Mezrası´na götürülerek toprağa verildi. Defin sırasında mahallenin giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatıldı.

        Jandarma olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 18 kişiyi gözaltına aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

        2023-07-17 14:18:52

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