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        Van'da hafif ticari araç takla attı: 2'si ağır 4 yaralı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 15:50
        Van'da hafif ticari araç takla attı: 2'si ağır 4 yaralı

        Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'ın Tuşba ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç takla attı. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. 

        Olay, Tuşba ilçesi VanErciş kara yolu üzerindeki asfalt şantiyesi yakınında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 27 AND 272 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Boş araziye savrulan otomobilde, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede giden büyükşehir belediyesine bağlı İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ekiplerin yaptığı ilk müdahale sonrası, yaralılar Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezine kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

        2023-07-18 15:49:33

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