Van'da buğday tarlasında yangın; 1 saatte söndürüldü
Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)-VAN'ın Tuşba ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saat süren müdahalesi ile söndürüldü.
Bardakçı Mahallesi'ndeki buğday tarlasında, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 1 saat süren müdahale ile yangını söndürdü. Tarlada büyük zarar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2023-07-18 16:45:43