Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Van'da buğday tarlasında yangın; 1 saatte söndürüldü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 16:46
        Van'da buğday tarlasında yangın; 1 saatte söndürüldü

        Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)-VAN'ın Tuşba ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saat süren müdahalesi ile söndürüldü.

        Bardakçı Mahallesi'ndeki buğday tarlasında, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 1 saat süren müdahale ile yangını söndürdü. Tarlada büyük zarar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

        2023-07-18 16:45:43

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Van'da hafif ticari araç takla attı: 2'si ağır 4 yaralı
        Van'da hafif ticari araç takla attı: 2'si ağır 4 yaralı
        Prof. Dr. Alaeddinoğlu: Buzullarda gezinmek kesinlikle ciddi risk
        Prof. Dr. Alaeddinoğlu: Buzullarda gezinmek kesinlikle ciddi risk
        1 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kavgada 18 gözaltı
        1 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kavgada 18 gözaltı
        Geçen hafta düğünde kavga eden husumetliler arasında bugün de silahlı kavga: 1 ölü, 19 yaralı
        Geçen hafta düğünde kavga eden husumetliler arasında bugün de silahlı kavga: 1 ölü, 19 yaralı
        Van Gölü'ne girip kayboldu, cansız bedeni bulundu
        Van Gölü'ne girip kayboldu, cansız bedeni bulundu
        VAN'DA '15 TEMMUZ DEMOKRASİ YÜRÜYÜŞÜ'  
        VAN'DA '15 TEMMUZ DEMOKRASİ YÜRÜYÜŞÜ'  