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        Erciş'te yerli otomobil Togg ile il olmaya dikkat çektiler

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 11:47
        Erciş'te yerli otomobil Togg ile il olmaya dikkat çektiler

        Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Erciş Ticaret ve Sanayi Odası'na tahsis edilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg ilçede ilgi gördü. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat İzgi, aracın `65 TOG 100´ plakasıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli´nin teklifiyle gündeme gelen Türkiye´nin 100´üncü yılında 100 ilden biri olmaya dikkat çektiklerini söyledi.

        Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Van'ın Erciş ilçesine de geldi. TOBB tarafından Erciş Ticaret ve Sanayi Odası'na tahsis edilen ilk yerli ve milli otomobil, ilçede ilgi gördü. Siyah renkli `65 TOG 100´ plakalı Togg, Erciş Ticaret ve Sanayi Odası'nda makam aracı olarak kullanılacak.

        Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat İzgi, `65 TOG 100´ plakayla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 100'üncü yıl kapsamında, 100 il teklifine dikkat çektiklerini söyledi. İzgi, "Aracımız, TOBB tarafından tahsis edildi. Biz de Togg'u Erciş sokaklarında görücüye çıkarttık. Vatandaşların yoğun ilgisinin yanında, aracın yanında resim çektiriyorlar. Plakamızla da il olmaya dikkat çekiyoruz. Erciş il olmayı fazlasıyla hak ediyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

        2023-07-20 11:46:34

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