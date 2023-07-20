'Van Denizi Yüzme Festivali'nde Çarpanak Adası'ndan kıyıya kulaç attılar

Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN Gölü'nü tanıtmak ve turizme kazandırmak amacıyla bu yıl 2'ncisi düzenlenen `Van Denizi Yüzme Festivali´nin ikinci gününde katılımcılar Çarpanak Adası'ndan kıyıya kulaç attı.

Van Gölü´nü dünyaya tanıtmak, yerli ve yabancı turistlerin Van´a ilgisini artırmak için Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nca organize edilen, Van Gölü Aktivistleri Derneği'nin desteklediği festivalin, 2´nci gününde katılımcılara Edremit Kent Meydanı´nda Van Gölü'ne karşı kahvaltı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel´in de katıldığı kahvaltının ardından yüzme etkinliğinde yer alacak yüzücüler, mini yüzme testinden sonra teknelerle Çarpanak Adası'na geldi. Burada bone, bileklik ve yüzme balonlarıyla kıyıya kulaç atan yüzücülere sahil güvenlik de etkinlik süresince eşlik etti. Zaman zaman ada ile kıyı arasında bulunan tarihi Kral Yolu'nda yürüyen katılımcılar, yaklaşık 20 dakikanın ardından kıyaya ulaştı.

`SENEYE YİNE GELMEYİ DÜŞÜNÜYORUM´

Kıyıya ilk ulaşanlardan yüzücülerden Salim Işıklı ise etkinliğe İstanbul´dan katıldığını, geçen yıl yapılan etkinliğe katılan arkadaşlarının tavsiyesi üzerine bu yıl kendisinin de başvurduğunu söyledi. Işıklı, ``Geçen yıl etkinliğe katılan arkadaşlarım çok memnun ayrılıp tavsiye edince ben de katılmak istedim. Gerçekten Van halkı çok ilgililer. Belediyeler çok yardımcı oluyorlar. Etkinliğin her anında yanımızdalar. Konaklamadan yeme içmemize, her konuda Büyükşehir Belediyesi destek veriyor. Bugünkü parkur kısa olmasına rağmen çok güzeldi. Sodalı, değişik bir su. Seneye yine gelmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Yüzücüler daha sonra Çarpanak Adası'ndan öğle yemeği için Edremit sahiline geçti. Bugünkü etkinlik, Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı'nda inci kefali ikramı ve konser etkinliği ile tamamlanacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2023-07-20 16:50:51