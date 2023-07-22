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        Van'a şehit ateşi düştü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 10:48
        Van'a şehit ateşi düştü

        Barış KUL/ERCİŞ, (DHA)PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde helikopter palinin (pervane kolu) çarpması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç'un (26) acı haberi, Van'ın Erciş ilçesindeki ailesine ulaştı.

        Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç'un şehit olduğu haberini Van´ın Erciş ilçesi Örene Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri ve sivil yetkililer verdi. Aile bireyleri aldıkları haberle gözyaşlarına boğuldu. Ailenin 2 katlı evi ile bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için şehit evine gelmeye başladı.

        Şehidin babası Übeyt Kırmızıkoç (55), "Vatan sağ olsun, oğlumu çok seviyordum, askerler olmazsa biz bir işe yaramayız. Nasip olmadı, 3 çocuğumun en büyüğü olan oğlumu evlendiremedim. Bin defa söylüyorum, vatan sağ olsun" dedi.

        Şehit Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç, mahalledeki Suffe Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

        2023-07-22 10:47:48

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