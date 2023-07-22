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        Klimalı Kedi Villası'nda ikinci parti doğumlar başladı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 12:28
        Klimalı Kedi Villası'nda ikinci parti doğumlar başladı

        Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN'ın bir gözü mavi, bir gözü kehribar rengi dünyaca ünlü kedileri birinci parti doğumlarda 90 yavru dünyaya getirirken, ikinci parti doğumlar da başladı. Van Kedi Villası´nda 2 anne kedi, 6 yavru dünyaya getirdi. Son günlerde aşırı sıcaklardan da olumsuz etkilenen Van kedileri için merkezde klimalar ve havalandırmalar sürekli açık tutuluyor.

        Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedilerine, koruma altında oldukları Van Kedi Villası'nda özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaretçisi bulunan Van kedileri, sevecenliğiyle gelen konukları etkiliyor. Yılda 3 parti şeklinde doğumların gerçekleştiği merkezde bu yıl ilk parti doğumlarda 90 yavru dünyaya geldi. Merkezde ikinci parti doğumlar da başladı, 2 kedi, 6 yavru dünyaya getirdi. Yavru kediler ve anneleri özel odalarda besleniyor, bakımları özenle yapılıyor.

        'ÖZELLİKLE YAVRU KEDİLERİ GÖRDÜKLERİNDE MUTLU OLUYORLAR'

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi´nde görevli Mehmet Bayır, merkezde ikinci parti doğumların başladığını belirterek, "Bu yıl birinci parti doğumlarda 90'a yakın yavru elde ettik. İkinci parti doğumlar da başladı. İnşallah bu sene de merkeze sağlıklı daha güzel nesiller kazandıracağız. Yaz tatilinden dolayı aileler geliyor. Özellikle yavru kedileri gördüklerinde mutlu oluyorlar" dedi.

        'YERLERİ ISLATARAK SERİNLETMEYE ÇALIŞIYORUZ'

        Son günlerdeki sıcak hava Van kedilerini de etkiliyor. Merkezde kediler için önlemler artırılırken, klima ve havalandırmalar sürekli çalıştırılıyor. Van kedilerinin çok fazla sıcak havayı sevmediğini belirten Bayır, "Yaz sıcaklarından dolayı klimaları ve havalandırmayı çalıştırıyoruz. Havuzlarda da sürekli suların olması nedeniyle kedilerimiz serinlemeye başladılar. Öğle sıcaklarında biraz sıkıntı yaşıyoruz. Bunun için de yerleri ıslatarak serinletmeye çalışıyoruz. Van kedileri çok sıcağı sevmez. Çok sıcak olduğu zaman mayışıp uyuyorlar. Gelen konuklarda niye uyuduklarını soruyor. Biz durumu izah ettiğimiz zaman onlarda anlıyorlar" diye konuştu.

        `ÇOK GÜZELLER DAHA FAZLA DOKUNMAK SEVMEK İSTİYORUM´

        Ziyaretçisi eksik olmayan merkeze yaz tatili dolayısıyla aileler büyük ilgi gösteriyor. Van kedilerini görmeyen gelen Yiğit İbrahim Takıs (11), "Bugün kedileri sevmeye geldim. Van kedilerinin gözleri, tüyleri çok güzel. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Yavru kediler daha da şirin oluyor" diye konuştu.

        Maşide Sapmaz ise ilk defa Van Kedi Villası´na geldiğini belirterek, "Ben kendimde kedi sahibi olduğum için bayıldım. Çok güzeller daha fazla dokunmak sevmek istiyorum. Yavru kedilerde var onlara dokunamıyoruz. Onları ayırmışlar. Hepsi çok güzeller" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

        2023-07-22 12:27:44

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