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        Van'a şehit ateşi düştü (2)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 17:50
        Van'a şehit ateşi düştü (2)

        TÖRENLE TOPRAĞA VERİLDİ

        PençeKilit Harekatı bölgesinde helikopterin pervane kolunun isabet etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç için memleketi Van'ın Erciş ilçesinin Ören Mahallesi´nde tören düzenlendi. Suffe Camisi'nde düzenlenen törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, siyasi parti temsilcileri, polis ve askeri yetkililer ile kurum amirleri katıldı.

        Şehit Kırmızıkoç'un Türk bayrağına sarılı tabutu, cami avlusuna getirildikten sonra 1 dakikalık saygı duruşunda bulunup, öz geçmişi okundu. Ardından cenaze namazı kılınıp, dua edildi. Yakınlarının tabuta sarılarak gözyaşı döktüğü törende babası Übeyt, annesi Fatma ve kız kardeşi Eda Kırmızıkoç, ayakta durmakta güçlük çekti ve şehidin üniformalı fotoğrafına sarılıp dakikalarca gözyaşı döktü. Törenin ardından şehidin cenazesi, Örene Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

        2023-07-22 17:49:59

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