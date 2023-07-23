Festival kapsamında Nemrut Krater Gölü'nde yüzdüler

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)`VAN Denizi Yüzme Festivali'nin dördüncü gününde, Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan 2 bin 500 rakıllı Nemrut Krater Gölü'ne gelenler buz gibi suda kulaç attı.

Van Gölü´nü dünyaya tanıtmak, yerli ve yabancı turistlerin Van´a ilgisini artırmak için Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nca organize edilen, Van Gölü Aktivistleri Derneği'nin desteklediği festival, 4'üncü gününde Bitlis'in Tatvan İlçesinde bulunan 2 bin 500 rakımlı Nemrut Krater Gölü'nde devam etti. Katılımcılar krater gölünde yüzerken, güvenlik güçleri, bölgede önlem aldı.

Festivale İzmir'den katılan Servet Ateş, böyle bir organizasyon düzenleyen Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, "Festival çok güzeldi. Bizler Van Gölü'ne dikkat çekmek ve Van Gölü Havzası'nın güzelliklerini tanıtmak istiyoruz. Nemrut Krater Gölü'nün güzelliği ve doğası da adeta bizleri büyüledi. Emeği geçen herkese tekrar çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Ankara'dan ailece festivale katıldıklarını belirten Ahmet Yıldız ise, Van Büyükşehir Belediyesi ve diğer paydaşlarının misafirperverliklerinden dolayı çok memnun olduklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Festival, bugün Akdamar Adası'nda yapılacak yüzme etkinliği ile son bulacak.(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2023-07-23 08:40:31