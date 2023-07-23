Samancılar Sitesi'nde yangın sonrası 200 ton saman taşındı

Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)-VAN'da 7 saman deposunu küle çeviren yangın sonrası Samancılar Sitesi'deki enkaz kaldırma ve saman taşıma çalışmaları sürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nce 20 iş makinesiyle yürütülen çalışmalarda, şu ana kadar 200 ton saman taşındı.

İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'ndeki Samancılar Sitesi'nde, 6 Temmuz'da yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 23 TOMA aracı, ilçe belediyeleri, AFAD, VASKİ, Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri ile DSİ'ye ait 100'e yakın itfaiye, su tankeri ve iş makineleri müdahale etti. 6 saat süren müdahale sonucunda yangın, kontrol altına alındı. Yangında sitede bulunan 27 saman deposundan 7'si de küle döndü. Yangın sonrası Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda 20 iş makinesi ile enkaz kaldırma ve saman taşıma çalışmaları başlatıldı. Çalışmalarda şu ana kadar 200 ton saman taşınırken, küle dönüşen depoların enkazları da kaldırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2023-07-23 13:03:10