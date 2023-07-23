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        Van'da polis, 5 adayı motosikletle KPSS'ye yetiştirdi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 15:37
        Van'da polis, 5 adayı motosikletle KPSS'ye yetiştirdi

        Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN'da yapılan KPSS için evlerinden çıkan ancak trafikte sıkışan 5 adayı, sınav yerlerine motosikletli polis ekipleri ulaştırdı.   

        Van'da, KPSS'nin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla emniyet il merkezinde 60 okulda 229 personel görevlendirdi. Sınav günü trafik yoğunluğu oluşabilecek kavşaklarda 15 ekiple gerekli tedbirler alınırken, kent merkezinde sınava yetişemeyince polisi arayan 5 kişi, motosikletle okullara götürüldü. Sınava zamanında yetişen adaylar, polis ekiplerine teşekkür etti.(DHA)

        DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

        2023-07-23 15:36:42

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