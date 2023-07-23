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        Festival kapsamında Nemrut Krater Gölü'nde yüzdüler (2)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 16:28
        Festival kapsamında Nemrut Krater Gölü'nde yüzdüler (2)

        4 KİLOMETRE KULAÇ ATIP, AKDAMAR ADASI'NA ULAŞTILAR

        Van Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl  2'ncisi düzenlenen 'Van Denizi Yüzme Festivali'ne katılan sporcular, Akdamar Adası'na ulaşmak için 4 kilometre kulaç attı. Van Büyükşehir Belediyesi'nce 1623 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen  2'nci Van Denizi Yüzme Festivali'nin son gününde bir araya gelen sporcular, 4 kilometre mesafedeki Akdamar Adası'na ulaşmak için kulaç attı. Etkinlikte parkuru bitiremeyenler teknelere alınırken, diğerleri adaya ulaşmayı başardı.

        Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, itfaiye ve polis dalgıç ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı yüzme festivalinde yüzücüler sık sık "Van Gölü mavidir mavi kalacak" sloganları attı.

        Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan "Büyükşehir Belediyesi olarak Van Gölü'ne büyük önem ve değer veriyoruz. Van Gölü'nün bir yanında festivaller yapıp yerli yabancı birçok sporcuyu kente getirirken bir taraftan da Van Gölü'nün gelecek kuşaklara tertemiz ulaştırmak için dip çamuru temizleme çalışmaları yürütüyoruz. Amacımız Van´ı ve Van Denizi'ni dünyaya tanıtmak. Çünkü ilimiz turizm potansiyeli olan bir kenttir.  İnşallah bu gayretlerimizle ilimiz çok daha güzel noktalara gelecek" dedi. 

        Festivale Ankara´dan katıldığını söyleyen yüzücü İbrahim Akıncı ise "Festival boyunca Van´ın en güzel kıymetli alanlarını görme fırsatım oldu. Gerçekten festival çok güzeldi. Bizler, Van Gölü'ne dikkat çekmek ve Van Gölü Havzası'nın güzelliklerini tanıtmak istiyoruz. Çünkü Van Gölü dünyada eşine az rastlanır bir güzelliğe ve tabiata sahip. Van´ı bu güzel kenti herkesin görmesi gerektiğini düşünüyorum. Emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.(DHA)Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)

         DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

        2023-07-23 16:27:38

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