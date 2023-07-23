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        Festival kapsamında Nemrut Krater Gölü'nde yüzdüler (3)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 17:42
        Festival kapsamında Nemrut Krater Gölü'nde yüzdüler (3)

        VAN GÖLÜ'NDE YÜZEMEYEN  61 KİŞİ, CAN SİMİDİ İLE KURTARILDI

        Van Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl  2'ncisi düzenlenen 'Van Denizi Yüzme Festivali'ne katılan sporcular, Akdamar Adası'na ulaşmak için 4 kilometre kulaç attı. Gölde yüzemeyen 61 kişi, Van Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi'ne bağlı deniz polisi tarafından uzaktan kumandalı can simidi ile kurtarılarak gemiye alındı.(DHA)Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)

        DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

        2023-07-23 17:41:52

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