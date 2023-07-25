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        Van'da PKK'nın malzemeleri bulunan sığınak kullanılamaz hale getirildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 12:09
        Van'da PKK'nın malzemeleri bulunan sığınak kullanılamaz hale getirildi

        VAN, (DHA)VAN'da jandarma ekiplerinin Çatak kırsalında yaptığı aramada tespit edilen terör örgütü PKK'lıların kullandığı sığınakta amonyum nitrat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Sığınak, kullanılamaz duruma getirildi. 

        Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Çatak'ın Karataş Çukurları kırsalında arama tarama çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak tespit edildi. Burada yapılan aramalarda, 6 kilo amonyum nitrat, 102 tüp, 15 metre elektrik kablosu, 3 akü ve muhteviyatı ile çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Tespit edilen barınak ve sığınaklar kullanılmaz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler ise yerinde imha edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Van VAN-DHA

        2023-07-25 12:08:56

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