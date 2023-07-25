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        Otomobildeki 35 kilo metamfetamini 'Yoga' buldu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 14:06
        Otomobildeki 35 kilo metamfetamini 'Yoga' buldu

        Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'nın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Yoga'nın tepki vermesiyle 35 kilo metamfetamin bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.

        Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Muradiye ilçesinde bir otomobili durdurarak arama yaptı. Narkotik köpek Yoga'nın tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada araca gizlenmiş 35 kilo metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki 1 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

        2023-07-25 14:05:17

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