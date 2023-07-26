AFAD İl Müdürünün kızı, pencereden düşüp, yaşamını yitirdi
VAN, (DHA)VAN İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Ulutaş´ın 3 yaşındaki kızı Almira Ulutaş, pencereden düşüp, hayatını kaybetti.
Olay, VanErciş kara yolu üzerindeki AFAD İl Müdürlüğü lojmanlarında meydana geldi. AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş'ın kızı Almira Ulutaş, 4´üncü kattaki evlerinin penceresinden dışarıyı seyrederken dengesini kaybedip düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ulutaş, ambulansla kaldırıldığı Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi´nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Almira Ulutaş´ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Ankara´ya götürüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2023-07-26 12:05:09