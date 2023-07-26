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        AFAD İl Müdürünün kızı, pencereden düşüp, yaşamını yitirdi (2)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 15:37
        AFAD İl Müdürünün kızı, pencereden düşüp, yaşamını yitirdi (2)

        BABASI 55 GÜNDÜR HATAY'DA GÖREVDEYDİ

        Van AFAD Müdürü Mehmet Ulutaş'ın, kızının ölüm haberini aldıktan sonra 55 gündür görev yaptığı Hatay´dan kara yoluyla Şanlıurfa'ya, oradan da helikopterle Van'a gelerek cenazeyi teslim aldığı belirtildi. Ailenin 3 çocuğundan en küçüğü olan Almira'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Ankara´ya götürüldü.

        Acı haber, Mehmet Ulutaş'ın komşularını ve meslektaşlarını da yasa boğdu. Lojmanda oturan ve olaya tanık olan çocuklar da Almira'nın ölümünden dolayı çok üzgün olduklarını söyledi. Dün olayın yaşandığı saat 17.30 sıralarında, dışarda oynadıklarını belirten Eyüp Ensar (12), camın açık olduğunu sinekliğin açılıp Almira´nın düştüğünü söyledi. Ensar, "Biz oynarken ablasının hemen yanına düştü. Daha sonra ambulans geldi. İlk müdahaleyi yaptı. Çok üzgünüz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Gülay KUYUCU

        2023-07-26 15:36:15

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