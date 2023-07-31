Van'da göçmen kaçakçılığına 2 tutuklama
Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2´si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik 2430 Temmuz tarihleri arasında 5 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 4'ü serbest bırakıldı. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanıldığı belirtilen 1 araca da el konuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2023-07-31 09:04:06