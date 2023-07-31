Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Van'da göçmen kaçakçılığına 2 tutuklama

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 09:05
        Van'da göçmen kaçakçılığına 2 tutuklama

        Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2´si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik 2430 Temmuz tarihleri arasında 5 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 4'ü serbest bırakıldı. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanıldığı belirtilen 1 araca da el konuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

        2023-07-31 09:04:06

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 2'ye çıktı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 2'ye çıktı
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        3 bölgede yüksek sıcaklıklar etkili
        3 bölgede yüksek sıcaklıklar etkili
        Enflasyon tamam sıra milli gelirde
        Enflasyon tamam sıra milli gelirde
        Doksuri Tayfunu vurdu: Binlerce kişi evini terk etti!
        Doksuri Tayfunu vurdu: Binlerce kişi evini terk etti!
        Otomotiv ihracatında 'elektrik' rekabeti
        Otomotiv ihracatında 'elektrik' rekabeti
        Real Madrid'de Arda Güler şoku!
        Real Madrid'de Arda Güler şoku!
        Geriye parçalanmış toprak kaldı
        Geriye parçalanmış toprak kaldı
        Sürpriz gelişme! Talibi var!
        Sürpriz gelişme! Talibi var!
        "Türk ordusu, Çanakkale muharebelerinin hiçbir safhasında çocuk savaştırmadı"
        "Türk ordusu, Çanakkale muharebelerinin hiçbir safhasında çocuk savaştırmadı"
        Milan'dan ikinci imza yolda!
        Milan'dan ikinci imza yolda!
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        "Savaş Rusya'nın topraklarına dönüyor"
        "Savaş Rusya'nın topraklarına dönüyor"
        Saatlerce işkence! İstenen ceza belli oldu
        Saatlerce işkence! İstenen ceza belli oldu
        Çıplak sepetleme yapan şahıs tutuklandı
        Çıplak sepetleme yapan şahıs tutuklandı
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Duştan dökülen tehlike…
        Duştan dökülen tehlike…
        Galatasaray'da yıldızlar geçidi
        Galatasaray'da yıldızlar geçidi
        Rekortmen senarist vefat etti
        Rekortmen senarist vefat etti

        Benzer Haberler

        Van'da TRT sanatçıları konser verdi
        Van'da TRT sanatçıları konser verdi
        Van'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
        Van'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
        Koruma altına alınan kırlangıç yuvaları, fotoğrafçıların uğrak yeri oldu
        Koruma altına alınan kırlangıç yuvaları, fotoğrafçıların uğrak yeri oldu
        Van'da tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı yapıldı
        Van'da tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı yapıldı
        Van'da deniz polisi boğulma vakalarına karşı bilgilendirmede bulundu
        Van'da deniz polisi boğulma vakalarına karşı bilgilendirmede bulundu
        Van'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Van'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı