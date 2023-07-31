Van'da, 139 kilo esrar ele geçirildi
VAN, (DHA)VAN'da, jandarma ve hudut birliği ekiplerinin Başkale ilçesi kırsalında yaptıkları arazi aramalarında 139 kilo toz esrar ele geçirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı, Van İl Jandarma Komutanlığı ve 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, Başkale ilçesi kırsalındaki kayalık alanda arama yapıldı. Arazide yapılan aramada, 139 kilo toz esrar ele geçirildi. Sahiplerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Van VAN-DHA
2023-07-31 15:29:49