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        Van'da, 'Kadına yönelik şiddet' ile ilgili bu kez de erkekler bilgilendiriliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 09:20
        Van'da, 'Kadına yönelik şiddet' ile ilgili bu kez de erkekler bilgilendiriliyor

        Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik başlatılan 'Kadına el kalkamaz' projesi kapsamında bu kez de erkekleri bilgilendiriyor. Daha önce sadece kadınların, Acil Destek (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirildiği kentte, ekipler 65 bin erkekle yüz yüze görüşüp, sorumluluklarını anlattı. Toplum Destekli Polislik Şubesi'nde görevli Komiser Hacer Çetin, "Bu konuda, görüşme yaptığımız erkeklerden olumlu dönüşler aldık" dedi.

        İçişleri Bakanlığı himayelerinde 2022 yılında başlatılan ve Adalet Bakanlığı ile Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da destek verdiği 'Kadına el kalkamaz' projesi kapsamında, ülke genelinde şu ana kadar 5 milyon kişiye ulaşıldı. Daha önce sadece kadınların KADES programı ile ilgili bilgilendirildiği Van'da, polis ekipleri, bu kez de 'kadına yönelik şiddeti' erkeklere anlatıyor. Proje kapsamında farkındalık oluşturmak için yapılan çalışmalarda 65 bin erkekle yüz yüze görüşülüp, sorumlulukları anlatıldı. Erkeklerin yoğunluklu oldukları bölgeler, kahvehaneler, çay bahçeleri ile cami çıkışlarında broşür dağıtarak, bilgilendirmeler yapan Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, görüşme yaptıkları erkeklerden olumlu dönüşler aldıklarını belirtti. 

        'GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ ERKEKLER DE DAHA BİLİNÇLİ OLACAKLARINI SÖYLEDİ'

        Toplum Destekli Polislik Şubesi'nde görevli Komiser Hacer Çetin, 'Kadına el kalkamaz' projesinin İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 2022 yılında başladığını belirterek, "Bu projenin amacı, 2022 yılı sonuna kadar 5 milyon erkeğe 'Kadına el kalkamaz' proje hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerini kapsamaktadır. Van'da da jandarma komutanlığı ve Asayiş Şubesi ekipleri ile bu çalışmaları yürütüyoruz. Yapılan çalışmalarda 'Kadına el kalkamaz' projesi hakkında erkekler bilgilendirildi. Şu ana kadar 65 bin erkeğe ulaşılarak yüz yüze görüşmeler yapılıp, broşürler dağıtılmıştır" dedi.

        Toplum Destekli Polislik Şubesi'nde görevli polis memuru Hasan Kılıç ise görüşme yaptıkları erkeklerin projelerine destek olduklarını kaydederek, "Bu çalışmalarımız insanların yoğun olarak bulundukları kahvehaneler, çay bahçeleri, park gibi yerlerde yapıldı. Görüşme yaptığımız erkeklere 'Kadına el kalkamaz', 'Kadına şiddete hayır' projesini anlattık. Yaptığımız çalışmalarda genelde toplumumuzda kadının ikinci planda olduğuyla ilgiliydi. Görüşmelerimizde 'Cennetin annelerimizin ayakları altında olduğunu' anlattık. Onlar da 'Kadına şiddete hayır'a yönelik çalışmalarımızın farkındalar. Vatandaşlarımıza kadının toplumdaki rolünü unutmamız gerektiğini hatırlattık. Kadınların fiziksel ve psikolojik olarak iyi olmasının toplum açısından önemini vurguluyoruz. Görüştüğümüz erkekler de ailelerine karşı daha da bilinçli olacaklarını bize söylediler. Erkeklerden çok olumlu dönüşler alıyoruz. Doğu illeri, erkek hakimiyetinin olduğu ve kadınların biraz daha geri planda olduğu yerler. Ama, buradaki erkekler projemizi desteklediler. Çok olumlu dönüşler alıyoruz" diye konuştu.

        Polis ekiplerin görüştüğü erkekler ise projeyi sonuna kadar desteklediklerini, bu çalışmayı yapan kurumlara teşekkür ettiklerini dile getirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

        2023-08-01 09:19:46

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