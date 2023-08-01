859 kök Hint keneviri ele geçirildi; 4 gözaltı
Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Erciş ilçesi kırsalında, jandarmanın düzenlediği operasyonda 859 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erciş ilçesi kırsalında yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, belirlenen 3 tarla ve bir evin eklentilerinde arama yaptı. Aramalarda, 859 kök Hint keneviri ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2023-08-01 16:02:19