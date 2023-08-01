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        859 kök Hint keneviri ele geçirildi; 4 gözaltı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 16:03
        859 kök Hint keneviri ele geçirildi; 4 gözaltı

        Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Erciş ilçesi kırsalında, jandarmanın düzenlediği operasyonda 859 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erciş ilçesi kırsalında yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, belirlenen 3 tarla ve bir evin eklentilerinde arama yaptı. Aramalarda, 859 kök Hint keneviri ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

        2023-08-01 16:02:19

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