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        Van'da metruk evde Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 20:28
        Van'da metruk evde Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı

        Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince tek katlı metruk eve düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir şüpheli de gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Yeni Mahalle Muşlular Sokaktaki metruk bir evde kaçak göçmenler olduğu ihbarıyla harekete geçti. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese özel hareket polisleriyle operasyon düzenledi. Operasyonda, tek katlı metruk evde Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne götürüleceği belirtilirken, organizatör olduğu şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN

        2023-08-01 20:27:08

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