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        Van'da sıcaktan bunalanlar, Müküs Çayı'nda serinliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 16:14
        Van'da sıcaktan bunalanlar, Müküs Çayı'nda serinliyor

        Hakan SARI/ VAN, (DHA)VAN'da, son günlerde etkisini artıran sıcak havadan bunalanlar, Bahçesaray ilçesinde, Müküs Çayı'nın soğuk suyuna girip, çevresinde piknik yaparak serinlemeye çalışıyor.

        Bahçesaray ilçe merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan ve bir mağaradan çıkıp, Botan Çayı'na karışan Müküs Çayı'nda, hava sıcaklığının hissedilir derecede artması nedeniyle, yoğun günler yaşanıyor. Soğuk suyuyla bilinen Müküs Çayı, hem yöre halkını hem de zaman zaman il dışından gelen yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Doğayla iç içe zaman geçirmek için ilçeye gelenler, piknik yapıp, çayın serin suyunda yüzerek serinliyor.

        Bahçesaray'ın çok özel bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, "Hava çok sıcak. Serinlemek için Müküs Çayı'na geldik. Su çok soğuktu, mağara içinde yüzdük. Bu sıcak havada çok iyi geldi. Dün 55 kişilik bir ekiple geldik ve kamp yaptık. Çok güzel bir doğası var" diye konuştu.

        Müküs Çayı'nda yüzen doğasever Mehmet Ayrı ise "Serinlemek için çaya girdik. Su çok soğuktu. Sıcak havaya rağmen soğuk su nedeniyle titredim. Mükemmel bir deneyim oldu ve herkesin yaşamasını isterim" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Hakan SARI

        2023-08-02 16:13:43

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