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        Evlat nöbetindeki anne: Kızım senin yerin orası değil, gel teslim ol

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 14:24
        Evlat nöbetindeki anne: Kızım senin yerin orası değil, gel teslim ol

        Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da evlatları dağa kaçırılan aileler, 63'üncü haftada da HDP binası önüne yürüyüp, slogan attı. Eyleme kızı Şeyma için katılan Nazlı Sancar, yıllardır HDP ve PKK'ya karşı mücadele eden bir anne olduğunu belirterek, "Kızım, her zaman bana diyordu ki; 'Anne sen çok güçlü bir kadınsın. Ben okuyup, senin hayatını da kendi hayatımı da kurtaracağım' Kızım sen ikimizin de hayatını kararttın. Gel, teslim ol. Orası senin yerin değil" dedi.

        Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin Van'daki evlat nöbeti, 63'üncü haftada da devam etti. Aileler Menekşe Sokak´ta bir araya geldi. Ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüdü. Ailelerin HDP binasına kadar yürüyüşü sırasında polis, yoğun güvenlik önlemi aldı. Aileler, bina önüne kadar 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. HDP İl Başkanlığı binası önün gelen ailelerin sesini bastırmak için yine yüksek sesle müzik açıldı. Aileler ise müzik sesine tepki gösterdi. 

        Eyleme kızı Şeyma için katılan Nazlı Sancar, yıllardır HDP ve PKK'ya karşı mücadele eden bir anne olduğunu belirterek, "Kadına özgürlük diyorlar ya. Benim de kızım bir kadın. Hani özgürlük? Kızım Şeyma ve onun gibi çocukları dağlarda, mağaralarda ölüme mahkum ediyorlar. Allah, PKK ve HDP'nin belasını versin. Biz sadece haklarımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Sonsuza kadar mücadelemi sürdüreceğim. Şeyma´mın bir lafı vardı. O zaman 13 yaşındaydı ama çok akıllı biriydi. Babası benim üstüme kuma getirdi. 'Her zaman bana diyordu ki; anne sen çok güçlü bir kadınsın. Ben okuyup, senin hayatını da kendi hayatımı da kurtaracağım.' Şeyma kızım, sen benim ve kendi hayatını kararttın. Ne olur eğer anneni duyuyorsan, görüyorsan senin lafın her zaman benim aklımdadır. Ben düşmanın karşısında yine dimdik duracağım, güçlü bir anne olarak sonsuza kadar senin arkanda duracağım. Kapım sonuna kadar sana açıktır. Gel teslim ol" dedi.

        Bir süre HDP  İl binası önünde oturan aileler, eylemin ardından dağıldı.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

        2023-08-03 14:23:35

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