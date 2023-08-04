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        Van'da, yılın ilk 7 ayında 3 ton 693 kilo uyuşturucu ele geçti; 192 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 09:36
        Van'da, yılın ilk 7 ayında 3 ton 693 kilo uyuşturucu ele geçti; 192 kişi tutuklandı

        Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da, polisin yılın ilk 7 ayında düzenlediği 531 uyuşturucu operasyonunda, 3 ton 693 kilo uyuşturucu, 38 bin 878 uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 720 kişiden 192'si tutuklandı.

        Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İran'dan, Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirdikleri uyuşturucu buradan da Avrupa ülkelerine götürmek isteyen şüphelilere göz açtırmıyor. Polis ekipleri 1 Ocak31 Temmuz tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolama faaliyetlerini yürüten kişilerle, sokak satıcıları ve içicilere yönelik kentte 531 operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin katıldığı ve eğitimli köpeklerin de kullanıldığı operasyonlarda 2 ton 733 kilo 17 gram esrar, 44 kilo 347 gram skunk, 529 kilo 576 gram eroin, 4,53 gram kokain, 4 kilo 151 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 365 kilo 788 gram metamfetamin, 16 kilo 866 gram Afyon sakızı olmak üzere toplam 3 ton 693 kilogram uyuşturucu, 38 bin 878 uyuşturucu hap, 306 kök kenevir bitkisi ile 54,34 litre asetik anhidrit ele geçirildi.

        720 ŞÜPHELİ

        Operasyonlarda, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'Uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanun',  'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma', 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlarından toplam 720  şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 192'si tutuklandı, 528 kişi ise serbest bırakıldı.

        'UYUŞTUCU TACİRLERİNE GEÇİT YOK'

        Van Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışarak, çocukları ve gençleri zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça iştirak eden kişilere karşı mücadelenin etkin şekilde ve kararlılıkla devam edeceğini belirtti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

        2023-08-04 09:35:57

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