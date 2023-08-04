Van'da 'Huzurlu sokaklar' uygulamasında aranan 37 kişi yakalandı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da, jandarmanın düzenlediği 'Huzurlu sokaklar' uygulamasında, 9 bin 373 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, aranan 37 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı´nca hayata geçirilen 'Huzurlu sokaklar' uygulaması, Van'da da 514 jandarma personeli ile yapıldı. 82 unsurun görev aldığı uygulamada, 9 bin 373 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Denetimlerde haklarında çeşitli suçlarda arama kararı bulunan 37 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Kontrol edilen 2 bin 385 araçtan, 12 sürücüye toplamda 11 bin 605 TL para cezası kesildi, 4 araç trafikten menedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2023-08-04 15:32:13