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        Van'daki dolu ve sağanak sele neden oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 17:27
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        Van'daki dolu ve sağanak sele neden oldu
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        Hakan SARI/ÖZALP (Van), (DHA)VAN'ın Özalp ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, sele neden oldu. İlçenin Şemsettin ve Aşağı Turgalı mahallerindeki bazı evleri su basarken, ekili buğday tarlaları da büyük zarar gördü.

        Özalp ilçesinde bugün yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışının ardından sağanak etkili oldu. Sağanak sele neden oldu. İlçenin Şemsettin Mahallesi´ndeki bazı evleri su bastı, ekili buğday tarlaları ise büyük zarar gördü. Muhtar Ramazan Yıldırımçakar, "Dolu ile birlikte her yer beyaza büründü. Dolunun ardından gelen sel buğday tarlalarına ve kış için biçilen otlara zarar verdi. Mahalledeki bazı evler sel suları altında kaldı" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Özalp Hakan SARI

        2023-08-04 17:26:37

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