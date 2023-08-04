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        Van'da peş peşe uçurumdan atlayan 130 koyun öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 17:39
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        Van'da peş peşe uçurumdan atlayan 130 koyun öldü
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        Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde, yaylada otlarken peş peşe yaklaşık 70 metrelik uçurumdan atlayan 130 koyun öldü.

        Olay, saat 03.00 sıralarında ilçe merkezine 30 kilometre mesafedeki Şehripazar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yaylada sürü halinde otlayan koyunlardan en öndeki kayalıkların bulunduğu alanda uçurumu fark etmeyerek düştü. Bu sırada sürüdeki diğer koyunlar da onu takip edip 70 metrelik uçurumdan atladı. Duruma müdahale eden çobanın çabaları sonuç vermedi. Sürüdeki 150 koyundan düşen 130´u öldü.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve İlçe Tarım Müdürlüğü´nden ekipler sevk edildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme ve tespit çalışması yaptı.

        Sürüde 11 koyunu olan Abdulmacit Çağan, "Bu olaya, sürü psikolojisi diyorlar. Gece geç saatlerde çobanın haber vermesi üzerine olay yerine geldik. Biz köylüler olarak koyunlarımızı toplu olarak yaylaya gönderiyoruz. Yaklaşık 7 kişinin 130 koyunu burada dağdan atlayarak can verdi. Bir kaç koyun yaralıydı ama onlardan da umudu kestik" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

        2023-08-04 17:38:07

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