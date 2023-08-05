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        Yasaklı ırklara barınaktan çıkış yok

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 09:42
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        Yasaklı ırklara barınaktan çıkış yok
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        Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da sokaklarda tehlike oluşturdukları için toplatılan, 42 yasaklı ırk köpeğe Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakılıyor. Hayvan Sağlığı ve Koruma Şube Müdürü Yusuf Burhan Burkay, yasaklı ırkların kontrolsüz üremeleri ve satışlarını engellemek amacıyla kayıt altına alınma zorunluluğunun getirilmesinin ardından, birçok yasaklı ırkın sokaklara bırakıldığını belirterek, "Her gün günlük bakımları ve beslenmeleri yapılmaktadır. Bu hayvanların sahiplendirilmesi yapılmıyor" dedi.

        Tuşba ilçesinde, 5 yıl önce hizmete açılan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en kapsamlı merkezi olma özelliğini taşıyor. 5'i veteriner hekim, 5'i tekniker, diğerleri merkezin çeşitli birimlerindeki personel olmak üzere toplam 32 kişinin görev yaptığı merkezde, bu yıl toplam 289 sokak hayvanı barınıyor. Merkezde, ameliyathane, yoğun bakım ünitesi, yaşlı, engelli ve yavru köpek bölümleri de bulunuyor. Van ve çevre illerden yaralı getirilen sahipsiz köpek ve kediler burada aşı, tedavi ve gerekli ameliyatları yapıldıktan sonra alındıkları bölgeye tekrar bırakılıyor. Bazı hayvanlar da belli kriterlere göre sahiplendiriliyor.

        YASAKLI IRKLAR İÇİN YAŞAM ALANI OLUŞTURULDU

        Sokaklarda tehlike oluşturdukları için toplatılan 289 sokak hayvanından 42´si yasaklı ırk köpeklerden oluşuyor. Merkezde Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yayınlanan tehlike arz eden hayvan ırkları ile ilgili genelge kapsamında Amerikan pitbull terrier, dogo argentino, fila brasilerio, Japanese tosa ırklarına ek olarak American staffordshire terrier ve American bully ırkı köpeklerin kısırlaştırması ve mikroçip takma işlemini ücretsiz yapılırken, sokaklarda toplatılan yasaklı ırk köpekler için de yaşam alanı oluşturuldu.

        'YASAKLI IRKLAR SAHİPLENDİRİLMİYOR'

        Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Hayvan Sağlığı ve Koruma Şube Müdürü Yusuf Burhan Burkay, merkezde 289 sokak hayvanının barındırıldığını söyledi. Burkay, "Üremenin kontrol altına alınması için günde ortalama 40 kısırlaştırma yapılıyor. Merkezimiz 500 kapasiteli olup, engelli, yaşlı ve yavru padoklarımızın yanı sıra yasaklı ırklar için de ayrıca padoklar bulunmaktadır. Yasaklı ırkların kontrolsüz üremelerini ve satışlarını engellemek amacıyla kayıt altına alınma zorunluluğunun getirilmesinin ardından, birçok yasaklı ırkın sokaklara bırakıldığını gördük. Gelen ihbarlar sonucunda yasaklı ırkları toplayıp, merkezimizde onlar için özel bir yaşam alanı oluşturduk. Her gün günlük bakımları ve beslenmeleri yapılmaktadır. Bu hayvanların sahiplendirilmesi yapılmıyor. Lütfen bu hayvanları sokağa bırakmayın. Sokağa bırakmak yerini bize getirin, her türlü bakım ve tedavilerini yapalım" dedi.

        'SAHİPLENDİRME, BELLİ KRİTERLERE GÖRE YAPILIYOR'

        Merkezdeki diğer sokak hayvanları için sahiplendirmelerin belirli kriterlere göre yapıldığını da söyleyen Burkay, "Sahiplendirmenin belli şartları bulunmaktadır. Bizim için önemli olan bakım merkezimizden sahiplendirdiğimiz sokak hayvanlarının uygun ortamda yaşamını sürdürmesidir. Bunu, teknik ekibimiz tarafından oluşturduğumuz komisyonumuzun onayı olmadan gerçekleştiremiyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN

        2023-08-05 09:41:56

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